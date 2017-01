Client list - Episode 1 Saison 01 - La liste  

Après le départ inattendu de Kyle, son mari, Riley se retrouve seule avec ses deux enfants et doit travailler pour subvenir à leurs besoins et rembourser le prêt de sa maison. Une ancienne collègue lui propose de postuler dans le salon de beauté où elle est employée et où certains clients laissent de gros pourboires en échange de prestations particulières.La patronne du salon conquise par le charme de Riley l' embauche sur le champ. Riley souhaiterait se cantonner à des massages ordinaires mais face à ses difficultés financières elle accepte d'aller plus loin avec certains clients.Sa qualité d'écoute séduit Jared dont la femme, jalouse, tague un «putain » sur sa voiture. Les deux femmes ont une explication un soir et Riley rassure Valérie en lui expliquant qu'elle se contente d'écouter son mari qui l'aime toujours. Evan, le frère de Kyle soupçonne à tort Riley d'être entretenue par un de ses clients ce qui provoque une vive altercation. Ils se réconcilient, et vont ensemble au spectacle de l'école des enfants de Riley, Katie et Travis.Il raccompagne sa belle-soeur et ses neveux chez eux, et quelques instants plus tard le téléphone sonne, c'est Kyle dont on est sans nouvelle depuis un mois.