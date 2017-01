Client list - Episode 2 Saison 01 - Tourner la page  

Georgia voyant que Riley n'a pas le moral organise une sortie karaoké avec toutes ses « filles ». Lacey gardera ses enfants car Linette, sa mère a rendez-vous avec un mystérieux admirateur. Au moment de coucher les enfants, Riley trouve un numéro de téléphone et un prénom, Max, dans un gilet de Kyle. Elle espère que ce Max pourra lui dire où est passé son mari. En appelant le numéro elle découvre que Max est en réalité Maxine. Elle en conclut que Kyle l'a trompait. Elle laisse plusieurs messages demandant à cette femme de la contacter au plus vite et part à sa soirée entre filles.