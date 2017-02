Client list - s02e0 - Qui trompe qui ?  

La double vie de Riley au spa se trouve menacée quand les lieutenants Monroe et Dunbar viennent fouiller sa maison à la recherche d’une preuve qui pourrait incriminer et faire condamner Kyle. Riley se bat par ailleurs pour trouver la somme nécessaire à la caution de Kyle. Riley et Selena sont débordées au spa, et il devient nécessaire d’embaucher de nouvelles masseuses. Riley, qui ne sait pas à qui elle va pouvoir faire confiance, décide de suivre son instinct, et embauche Nikki, une jeune étudiante qui ne plait pas du tout à Selena. La police s’intéressant de très près à Riley, Georgia lui conseille de se débarrasser de la liste de clients.