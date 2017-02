Client list - s02e01 - Sur tous les fronts  

Kyle, soupçonné d’avoir volé un camion de fils de cuivre est arrêté au spa, alors qu’il y avait suivi Riley venue chercher le carnet dans lequel figure le nom des clients de la liste pour le mettre en sécurité. Bien que sidérée par la nouvelle, elle engage un avocat pour le défendre, contre l’avis d’Evan jaloux de l’intérêt qu’elle porte encore à Kyle, et l’avis de Linette et Lacey qui estiment qu’elle n’a pas à payer pour les erreurs de son ex. Elle n’a pas les fonds nécessaires pour payer les frais d’avocat et doit prendre un nouveau crédit. Elle va voir sa conseillère, à la banque, une certaine Karina dont le fils était à la maternelle avec Travis et une complicité naît entre les deux femmes parce que Karina est convaincue qu’il faut être solidaire entre mères célibataires.