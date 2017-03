Client list - Saison 2 Episode 3 - Flic ou cow-Boy  

Lynette, qui revient des urgences avec une luxation de l’épaule avoue à Riley et Lacey qu’elle envoyait un texto en conduisant. Elle échange des sextos avec Richard Preston, un ancien copain de lycée avec qui elle a renoué et qu’elle surnomme Kiki, ce qui provoque le rire et les moqueries de tout le clan. Riley qui passe au Curl up and Dry pour prendre le carnet de rendez-vous de sa mère y croise Evan qui vient faire des travaux et apprend que ce dernier veut devenir policier. Plus tard, Riley constate qu’Evan a de nouveaux hématomes et il refuse de lui en donner une explication.