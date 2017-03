Confessions intimes du 10 mars 2017 - Episode 57  

"Je ne reconnais plus ma femme" : Après 11 ans de mariage, Sambali ne reconnaît plus la femme qu’il a épousé. Et pour cause, Jennifer s’est métamorphosée. Elle a perdu 30 kilos en un an, elle a subi 3 abdominaux-plasties, elle a refait sa poitrine. Depuis elle se sent mieux dans sa peau. Pour elle, c’est sa revanche sur la vie. Un comportement addictif qui inquiète au plus haut point son mari et sa mère…mais qu’importe, elle est accro aux regards que les gens portent sur elle. Fière de sa nouvelle plastique, elle s’affiche en grand dans le salon… Elle aimerait que son mari soit fière d’elle …ce qui est loin d’être le cas. Il a l’impression que la chirurgie esthétique lui a volé sa femme. Jennifer comprendra t elle qu’elle doit stopper cette surenchère ? Ce couple trouvera-t-il un nouvel équilibre ? "Arrête de te prendre pour une star" : Hassan, 25 ans, est un jeune homme qui rêve de percer en se faisant remarquer dans une télé réalité. Très sûr de lui, il pense avoir un charisme fou et adore sa petite personne… A la maison il se prend pour une star et passe son temps à s’occuper de lui ou se regarder dans le miroir ! Et pour Michel, 50 ans, son père de coeur qui l’héberge depuis 2 ans, Hassan en fait trop. Son comportement de pacha l’agace. Il faut dire que Michel travaille et doit tout faire à la maison pendant qu’Hassan se prélasse. Même si Michel soutient Hassan dans ses rêves de notoriété, il aimerait qu’il ait davantage les pieds sur terre pour lui ouvrir les yeux. Nous confrontons notre star en herbe à une professionnelle de la télé réalité, quel sera son verdict ? "A la maison c'est Kiki le perroquet qui commande" : Gilles et Martine, gérant et secrétaire d’un supermarché, la cinquantaine, sont ensemble depuis 4 ans. A la même époque, ils ont adopté un perroquet, Kiki, qui se montre hyper affectif avec son maître notamment. La bestiole a 110 m2 dans la maison rien que pour lui. Très capricieux, il fait marcher la maisonnée à son rythme, obligeant ses maîtres à dormir près de sa volière. Ceux-ci ne peuvent plus sortir le soir ni recevoir des amis de peur de déranger Kiki que cela empêcherait de dormir et deviendrait agressif. Les vacances, c’est encore pire ! Autant de sacrifices que Gilles accepte de bon gré, mais Martine, c’est moins sûr.