Que devient Patrick Duffy, l’éternel Bobby Ewing de Dallas ?

De l’Homme de l’Atlantide à Amour, Gloire et Beauté, en passant par Notre Belle Famille, Patrick Duffy a marqué de son empreinte la télévision américaine et ce sur plusieurs décennies. Mais le comédien de 67 ans originaire du Montana reste pour beaucoup l’inoubliable Bobby Ewing, le frère de l’infâme JR de la série Dallas.

Véritable figure tutélaire du petit écran, Patrick Duffy a eu une carrière bien remplie. Et contrairement à certaines stars des années 70 et 80, lui, n’a jamais arrêté de travailler. Comme son personnage de Bobby Ewing, c’est un vrai calme, un mari fidèle et un père aimant : il est marié depuis près de 43 ans à Carlyn Rosser. De leur union, sont nés deux enfants, Conor et Padraic Terrence Duffy.

Patrick Duffy travaillait comme peintre en bâtiment quand il a décroché le rôle de Mark Harris, le héros aux mains palmées dans L’Homme de l’Atlantide, et ce grâce à son certificat de plongée sous-marine obtenu à l’adolescence.

L'après Dallas

C’est deux ans plus tard en 1978 qu’il obtient le rôle qui va lui coller à la peau et qui va lui donner la notoriété internationale qui ne le quittera plus, celui de Bobby Ewing de la série Dallas. Après 14 saisons, la série tire sa révérence en 1991. Mais Patrick Duffy ne reste pas inactif bien longtemps. En effet, la même année, il endosse le rôle de Frank Lambert, un papa-poule débonnaire dans la série Notre Belle Famille. Un personnage qu'il va incarner jusqu'en 1998. Il enchaînera ensuite de nombreux téléfilms et des participations à d'autres séries telles que Les Anges du Bonheur ou Amour, Gloire et Beauté.

En 2012, alors que la chaîne américaine TNT décide de relancer la série Dallas, Patrick Duffy accepte de reprendre son rôle de Bobby Ewing vingt ans après. Larry Hagman, l'impitoyable JR faisait également partie du casting avant sa tragique disparition le 13 novembre 2012. Ce Dallas nouvelle génération aura droit à 3 saisons jusqu'en 2014.

