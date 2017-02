Dallas - s01e01 - Un univers impitoyable  

John Ross, le fils de JR, et Elena, sa petite amie et associée, ont lancé des forages sur les terres de Southfork sans la permission de Bobby, administrateur testamentaire de la propriété. Apprenant la nouvelle, Bobby chasse John Ross de Southfork et décide de vendre le ranch à une fondation de protection de l’environnement, représentée par Marta Del Sol, la fille de son fondateur. Avec les fonds récoltés, il espère financer le projet de Christopher, son fils, qui vient de rentrer de Chine où il a étudié les procédés d’extraction d’hydrates de méthane, qu’il considère comme l’énergie alternative de l’avenir. Bobby a également une autre raison de vendre Southfork : il est atteint d’un cancer et ne considère pas son fils capable de reprendre les rênes du ranch. Christopher présente à toute la famille, sa fiancée, Rebecca, qu’il a rencontrée lors de son voyage et qu’il épouse dans les jours qui suivent. La réunion de famille est tendue, puisque qu’Elena est l’ancienne petite amie de Christopher. Ce dernier lui demande pourquoi elle est partie, la veille de leur mariage, deux ans auparavant. Elena lui rappelle alors le mail d’adieu qu’il lui avait envoyé mais Christopher nie en être l’auteur. JR séjourne en maison de retraite médicalisée depuis qu’il est atteint de dépression. Bobby lui rend visite et lui avoue son amour fraternel. De retour au ranch, il demande à John Ross d’aller voir son père. Celui-ci s’exécute, pas par amour, mais pour affaires. Il apprend à son père qu’il a découvert des réserves de pétrole à Southfork, mais que Bobby, pour l’empêcher d’exploiter les sous-sols, va vendre le ranch à une fondation privée. JR lui avoue que la fondation Del Sol agit sous ses ordres et que, par l’intermédiaire de Marta Del Sol, il compte récupérer le domaine familial qui, selon lui, lui revient de droit. John Ross essaie de doubler son père en traitant directement avec Marta Del Sol.