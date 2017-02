Dallas - s01e02 - Le retour de J.R.  

JR s’inquiète que les contrats pour la vente de Southfork ne soient toujours pas prêts. Mitch Lobell, l’avocat de Bobby, et menace de révéler le double-jeu de John Ross à Bobby et à JR s’il ne lui donne pas deux millions de dollars. Elena accuse John Ross d’avoir écrit l’email qui a provoqué sa rupture avec Christopher, ce que John Ross nie farouchement. Christopher qui le croit aussi coupable menace son cousin. Elena veut racheter de vieilles concessions pétrolières qu’elle pense toujours en activité. Sue Ellen décide de s’associer avec la jeune femme. Au gala des éleveurs de bétail, JR fait son grand retour, à la stupéfaction de Bobby. JR persuade son frère qu’il a changé et qu’il est heureux que Bobby vende le ranch à la fondation Del Sol. Sue Ellen a de plus en plus de soutiens pour se présenter au poste de gouverneur. JR menace Mitch Lobell pour qu’il lui transmette au plus vite les contrats. Bobby doit subir une intervention cruciale mais il refuse toujours de révéler sa maladie à Christopher. Christopher essaie quant à lui de convaincre son père de ne pas vendre le ranch et de le laisser prendre sa succession. Il a peut-être trouvé le moyen d’extraire les hydrates de méthane sans provoquer de mouvements sismiques. Mais pour mener à bien son projet Christopher a besoin d’Elena et de ses compétences. Tommy a réussi à gagner la confiance d’Ann qui lui offre un travail au ranch. Rebecca quant à elle s’adapte de mieux en mieux à la vie à Southfork. Mais le frère et la sœur semblent avoir un but secret: soutirer beaucoup d’argent à la famille Ewing. JR se rend au Mexique pour discuter de la vente avec son vieil ami Carlos Del Sol et se rend compte que non seulement Carlos n’est au courant de rien, mais que son associée n’est pas la vraie Marta Del Sol…