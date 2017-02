Dallas - s01e04 - Adieu Southfork  

Les Ewing s'apprêtent à quitter Southfork et préparent un grand barbecue d'adieu. Tandis qu'Ann fait les cartons, Bobby règle les dernières affaires au ranch. JR et John Ross veulent piéger le fils de Lobell pour obliger ce dernier à cesser son chantage. John Ross demande à Rebecca de le prendre en photo en train de se droguer, sinon il révèlera à Christopher que l'email a été envoyé depuis sa messagerie. John Ross s'associe à Elena pour l'aider à exploiter le puit appartenant à Madame Henderson. A la grande surprise de JR, Cliff se trouve encore à Dallas et propose à Sue Ellen son aide pour sa campagne. Christopher se confie à Bobby sur l'email et sur ce qu'il ressent encore pour Elena. Bobby lui répond qu'il saura faire le bon choix entre elle et Rebecca. Pour s'éloigner d'Elena, Christopher lui fait un chèque pour l'évincer de son projet et humilie la jeune fille, espérant ainsi qu'elle le déteste. Rebecca ayant finalement refusé de piéger le fils de Lobell, c'est Marta qui finit par s'en charger. Muni des photos compromettantes, JR va voir Lobell et l'oblige à cesser son chantage, puis à mettre le ranch à son nom, spoliant ainsi John Ross. JR révèle à Marta que John Ross aime Elena et qu'il s'est servi d'elle. Marta s'associe avec JR pour doubler John Ross. Au barbecue, John Ross s'apprête à tout dire à Christopher au sujet de l'email mais Rebecca le devance et préfère tout lui avouer elle-même …