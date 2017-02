Dallas - s01e07 - Tomber de haut  

Pour pouvoir lancer les forages, John Ross doit détenir les droits d’exploitation du sous-sol de Southfork, droits détenus par Gary, Bobby et JR. Il demande donc à Lucy, en échange d’un nombre parts conséquents des Pétroles Ewing, de convaincre Gary de l’autoriser à forer pour obtenir la majorité et démarrer la production. Lucy refuse son offre. Christopher rend à John Ross la vidéo qui pourrait l’envoyer en prison et lui annonce que c’est en se battant à la loyale qu’il récupèrera Southfork et Elena. Il se rapproche de son ex-fiancée et lui propose de tout reprendre à zéro, mais celle-ci refuse, prétextant le bonheur parfait entre elle et John Ross. Parallèlement, il apprend que Rebecca attend des jumeaux et qu’il en est le père. Bobby se fait arrêter pour avoir agressé Harris Ryland, l’ex-mari de Ann. Pour éviter le procès, il consent à faire des excuses à Ryland, et lors de l’entrevue, ce dernier lui confie un dossier concernant le passé de Ann. Bobby décide de détruire ce dossier, faisant une confiance aveugle à sa femme. Marta, qui est poursuivie par les hommes de Vincente, l’homme d’affaires qu’elle a escroqué lors de la vente de Southfork, parvient à voler le portable d’Elena et à faire croire à John Ross qu’elle la séquestre. John Ross accepte alors de la rencontrer pour récupérer Elena. Alors que John Ross quitte l’hôtel dans lequel la rencontre a eu lieu, Marta se fait défenestrer et des témoins conduisent la police sur la piste de John Ross, qui se fait arrêter pour meurtre quelques heures plus tard. Sue Ellen demande expressément à Elena de renflouer son fils en barils afin qu’il puisse commencer à livrer le pétrole qu’il a promis à Vincente. Elle accepte et se rapproche de John Ross.