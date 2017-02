Dallas - s01e08 - Guet-apens  

John Ross est arrêté et incarcéré pour le meurtre de Marta. Le jour de sa mort Marta a filmé leur entrevue mais la vidéo-qui peut innocenter John Ross- a disparu. Les hommes de Vicente l'ont prise. Vicente se tourne vers Bobby pour essayer d'obtenir enfin son pétrole. Bobby refuse et en représailles, John Ross se fait tabasser par des codétenus complices de Vicente. Ils menacent de le tuer comme ils ont tué Marta si Bobby ne livre pas le pétrole comme convenu. Pour sauver son neveu, Bobby décide de commencer les forages à Southfork mais Christopher a une idée qui peut sauver à la fois Southfork et John Ross. Christopher propose à Vicente de lui céder les droits exclusifs de sa technique d'extraction des hydrates de méthane pour l'Amérique du Sud. Vicente accepte, mais avant Christopher lui réclame la vidéo qui peut innocenter son cousin. Entre -temps, Sue Ellen décide de franchir une ligne dangereuse pour sauver son fils. Elle soudoie le médecin-légiste chargé de l'enquête sur la mort de Marta pour qu'il classe sa mort en suicide. La vidéo ayant réapparu, John Ross est libéré et toutes les poursuites abandonnées. Sue Elle se rend compte que non seulement elle s'est compromise pour rien mais qu'à cause d'elle les vrais assassins courent toujours. Rebecca a du mal à se débarrasser de Tommy qui n'entend pas renoncer à l'argent des Ewing aussi facilement. Ayant appris que le procédé de Christopher vaut des milliards, il demande à Rebecca de lui voler les plans de sa technique d'extraction. Sinon, il révélera à Christopher que Rebecca et lui ne sont pas frère et sœur…