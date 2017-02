Dallas - s01e09 - Esprit de famille  

Christopher se rapproche de Rebecca et lui promet, à demi-mot, d’essayer de lui pardonner sa trahison. Tommy, le frère de Rebecca, reprend contact avec sa « sœur » pour lui demander de voler le badge de Christopher afin d’avoir accès à son laboratoire et de lui voler les plans de sa plateforme d’extraction d’hydrates de méthane. Il la menace de dévoiler sa véritable identité à son mari si elle refuse de s’exécuter. Rebecca s’entête à ne pas vouloir lui obéir et lors d’une bagarre avec son frère un coup de feu est tiré. Harris s’invite dans le bureau de Sue Ellen, prétextant la féliciter pour sa future nomination en tant que gouverneur du Texas. Mais rapidement, il lui annonce qu’il sait qu’elle a essayé de soudoyer le médecin légiste afin de faire libérer John Ross. Lui faisant du chantage, il lui demande de blanchir de l’argent. Sue Ellen lui propose de lui rendre les fonds qu’il a engagés dans sa campagne, mais celui-ci la menace de dévoiler au grand public sa tentative de corruption. John Ross et Elena se rendent compte qu’ils peuvent exploiter le sous-sol de Southfork en procédant à un forage incliné à partir du ranch des Henderson. Ils proposent à Bobby d’exploiter la nappe de pétrole de son ranch sans détruire les terres du ranch afin d’honorer la dette qu’il a envers les Vénézuéliens et de récupérer les droit gaziers que Christopher leur a cédés. Pendant l’entretien, Bobby fait un malaise dû à un anévrisme cérébral. Il est conduit d’urgence à l’hôpital ou John Ross apprend que son oncle a eu un cancer. Le jeune homme demande à Bum, l’homme de main de JR, de retrouver son père pour lui annoncer que Bobby est mourant. Bobby, contre l’avis du médecin, rentre chez lui en attendant l’opération suite à son anévrisme. JR rentre à Southfork, où son fils, lui demande de rendre le ranch à Bobby. Celui-ci refuse, prétextant que le domaine lui revient de droit. Mais par amour pour son frère, il finit par signer la rétrocession de Southfork à Bobby. John Ross, Christopher et Elena annoncent à Bobby leur association et la création de la société « Énergies Ewing ». Ils comptent utiliser l’argent généré par l’exploitation de Southfork pour financer l’extraction d’hydrates de méthane. Lew annonce à Bobby qu’il a enfin une piste sérieuse sur Marta Del Sol et qu’il aura bientôt accès à des documents et à des vidéos que la jeune femme a stockés sur un serveur. Il demande à Bobby s’il tient vraiment à aller au bout de la procédure et à envoyer JR en prison.