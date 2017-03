Dallas - s01e10 - Les grandes révélations  

Après avoir tué Tommy, Rebecca téléphone à un mystérieux interlocuteur qui lui envoie aussitôt une équipe de professionnels pour se débarrasser du corps. Bobby est opéré de son anévrisme, avec succès. John Ross trouve de nouveaux locaux pour abriter les bureaux des Energies Ewing: les anciens bureaux de la Compagnie Ewing. Il demande en mariage Elena, qui accepte. Ann va voir Ryland et réussit à enregistrer ses aveux concernant le chantage qu'il exerce sur Sue Ellen et le blanchiment d'argent. Grâce à elle, Sue Ellen qui était prête à renoncer à sa candidature, reste dans la course pour le poste de gouverneur. Bobby révèle à JR que les vidéos prises par Marta confirment sa complicité et celle de John Ross dans le vol de Southfork. JR et John Ross acceptent de tout avouer en échange de leur immunité. Vicente est arrêté. Elena apprend que John Ross lui a menti depuis le début et lui rend sa bague de fiançailles. De son côté Christopher décide d'accorder une nouvelle chance à Rebecca. Christopher demande l'aide de Bum pour retrouver Tommy et l'obliger à s'éloigner de Rebecca. Tommy est introuvable mais Christopher découvre que sa femme n'est pas la vraie Rebecca Sutter. Fou de rage, il menace de l'envoyer en prison, non sans lui avoir dit qu'il lui prendra les enfants avant. Rebecca s'enfuit et retrouve Frank Ashkani, l'homme qui l'a aidée à se débarrasser du corps de Tommy, et Cliff Barnes, qui est en réalité son père. Elle lui réaffirme son intention de l'aider à anéantir les Ewing. Christopher avoue à Elena qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Brisé par sa rupture avec Elena, John Ross décide de se venger d'elle et de Christopher, et demande l'aide de JR pour leur prendre les Energies Ewing.