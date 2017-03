Dallas - s02e01 - Le choix des armes  

Christopher et John Ross sont en conflit sur les décisions à prendre pour les énergies Ewing. Alors que John Ross veut continuer à développer l'activité pétrolière, Christopher lui, mise sur le méthane. Il veut convaincre la commission du transport public de Dallas d'abandonner l'essence au profite du méthane et pour cela il s'adjuge les services du pilote de course Ricky Rudd pour tester une voiture roulant exclusivement au méthane. De son côté Elena souhaite être plus investie dans la société et devenir associée. Après une pause, Rebecca revient à Dallas dans le but de révéler sa véritable identité à la famille Ewing et obtenir le divorce qui lui garantira une part dans la société, accomplissant ainsi le plan que Cliff Barnes a en tête depuis le début. Christopher cherche à obtenir l'annulation de son mariage pour ne rien avoir à donner à Rebecca/Pamela . Il compte pour cela sur l'aide de Becky, la sœur de Tommy qui compte gagner de l'argent en aidant Christopher. Blessé par la trahison d'Elena et Christopher, John Ross veut se venger d'eux en s'emparant des Énergies Ewing. Il propose de s'associer à Pamela pour leur prendre la société. Sue Ellen voit son rêve de devenir gouverneur s'effondrer lorsque Varun, le médecin légiste qu'elle avait tenter de corrompre pour sauver John Ross, avoue en public avoir accepté son pot de vin. Harris voulant à tout prix récupérer l'enregistrement qui le compromet va voir Ann et lui révèle qu'il a retrouvé Emma, leur fille qui avait été kidnappée il y a 20 ans... En échange de la cassette Ann obtient l'adresse d'Emma, mais cette dernière ne veut pas la voir.