Dallas - s02e010 - Dommages collatéraux  

Lors de l’explosion de la plateforme, Pamela est gravement blessée. Son état est critique. La question d’une interruption de grossesse se pose lorsque les médecins décèlent un anévrisme de l’aorte abdominale chez la future maman. C’est à Christopher, son mari, qu’incombe la décision de l’opérer. Il choisit de sauver les bébés comme il l’a promis à Pamela. Christopher reçoit, à l’hôpital, la visite d’un inspecteur de l’Agence de Sécurité Environnementale, qui lui qui lui fait part de ses doutes quant à la fiabilité de sa technologie sur l’extraction de méthane. Tout le monde croit alors Christopher, coupable de l’accident. Sue Ellen décide de prendre les choses en main. Qu’aurait fait J.R. à sa place ? Elle décide de renouer avec une vieille connaissance, Ken Richards, membre de la fameuse agence, afin de glaner les informations qui lui permettront de mettre le clan Ewing hors de cause. Le vieil homme, toujours amoureux de Sue Ellen, s’exécute et lui apprend alors que l’enquête a permis de détecter des traces d’explosifs sur la plateforme. Pris de remords, Drew se réfugie chez lui et devant l’insistance de Roy est prêt à quitter définitivement la ville. Mais après avoir passé la nuit avec Emma, il se ravise et refuse d’obéir à l’injonction du commanditaire de l’attentat. Sur son lit d’hôpital, Judith Ryland se confie à sa petite-fille et lui apprend que Harris cherche à se débarrasser d’elle. Emma, méfiante, fuit l’affection de son père et préfère rester à Southfork. Bobby reçoit un rapport d’enquête diligentée par J.R., dans lequel il apprend que la mère de Christopher, Pamela, vivrait à Abu Dhabi.