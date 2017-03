Dallas - s02e011 - L'étau se resserre  

Après l’explosion qui a détruit la plateforme les Ewing sont plus unis que jamais. John Ross emménage à Southfork, et se rapproche de Pamela, anéantie par la mort de ses bébés. Malgré les révélations de Ken Richards à Sue Ellen, l’agence de la sécurité environnementale conclut que l’explosion est due à une négligence dans l’exploitation de la plateforme et condamne les Ewing à une amende d’un milliard de dollars. Ken Richards est quant à lui écarté de l’affaire. Christopher et John Ross sont quant à eux persuadés que Cliff est derrière l’explosion, et pensent qu’il faut en parler tôt ou tard à Pamela. Carlos Del Sol a retrouvé la femme qui avait passé la soirée avec JR au Mexique, elle révèle à Bobby que JR enquêtait sur les relations entre Ryland et un cartel de trafiquants, les Mendez Ochoa. Furieux qu’Emma sorte avec Drew Ramos, Ryland demande à ses hommes de le tabasser devant sa fille pour qu’elle renonce à le voir. Pris de remords, et limogé par le gouverneur pour avoir révélé à Sue Ellen qu’il y avait eu deux explosions, Ken Richards décide d’aider les Ewing et informe Sue Ellen que Ryland est le plus gros contributeur de la campagne du gouverneur. Comme JR l’avait prédit, Ryland et Cliff ont uni leurs forces pour détruire les Ewing. Grâce à l’intervention du gouverneur, le domaine de Mme Henderson est saisi par l’état du Texas : les Ewing ne peuvent plus pomper une seule goutte de pétrole, le puits de Southfork étant encore scellé. Les Ewing se retrouvent acculés, ne pouvant plus payer l’amende, ni rembourser leur prêt à la banque…