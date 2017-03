Dallas - s02e012 - Pour quelques millions de dollars  

Avec le soutien du sénateur du Texas, Barnes et Ryland ont réussi à obtenir l’expropriation des Ewing et faire cesser l’extraction de pétrole du puits qui se trouve sur les terres de Southfork. Malgré le complot conjugué des trois hommes, les Ewing commencent à rassembler suffisamment d’éléments à charge pour contre-attaquer et récupérer leur bien. Bobby demande à son banquier un délai de remboursement du prêt qu’il a contracté pour développer sa technologie du méthane, délai qui lui est fermement refusé. Et pour cause, Barnes l’a racheté avec une idée bien précise. S’emparer des Energies Ewing. Les Ewing découvrent que Ryland utilise ses camions pour transporter de la drogue. Le shérif Derrick, qui voue une haine incommensurable à Ryland met en place un système de surveillance. Sue Ellen demande à Bum de retrouver Ken Richards, mystérieusement disparu. Emma fréquente les mauvais garçons du ranch dans le seul but d’obtenir des drogues. Drew, amoureux de la jeune femme, tente de la sortir de ce mauvais pas. Ann découvre par hasard que sa fille se drogue. Pamela ne se remet toujours pas de la mort de ses bébés. Elle s’isole mais reçoit la visite de John Ross qui éprouve, à l’évidence, des sentiments pour elle, et la tient au courant des agissements de son père. Cliff apprend à sa fille que les Barnes ont enfin eu leur revanche sur les Ewing. Pamela comprend alors que son père est à l’origine de tous ses malheurs et prend la décision de s’allier aux Ewing. Pour hériter des parts de sa mère de Barnes Global, Christopher demande à un de ses contacts influents de lui délivrer le certificat de décès de sa mère, signifiant qu’elle est officiellement morte.