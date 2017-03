Dallas - s02e013 - Le sens de la famille  

Les Ewing ont vingt-quatre heures pour trouver deux cent millions de dollars sans quoi Cliff devient le propriétaire des Energies Ewing. John Ross oblige Christopher à mettre Pamela au courant qu’il veut retrouver sa mère. Ayant appris que Cliff détient les parts de sa tante Katherine, Pamela oblige ce dernier à les lui léguer, obtenant ainsi un tiers de Barnes Global. Poussé par Elena, Drew fait des aveux dans lesquels il désigne Roy comme le commanditaire de la bombe qui a fait exploser la plateforme, et s’enfuit. Au tribunal, Vickers est relâché faut de preuves. Drew contacte Elena qui accepte de l’aider et lui donne de l’argent. Drew promet de retrouver Roy et faire en sorte que lui et Ryland payent pour ce qu’ils ont fait. Le gouverneur est inquiet que sa complicité avec Barnes et Ryland soit dévoilée mais Barnes le rassure en lui certifiant que c’est Drew qui va porter le chapeau. Sa mère ayant été aperçue à Zurich, Christopher décide de partir pour la Suisse avec Elena. Inquiet que Christopher ne retrouve jamais sa mère, Bobby suggère à John Ross d’épouser Pamela pour récupérer ses parts de Barnes Global. Bien décidée à lui prouver sa loyauté, Pamela épouse John Ross. John Ross peut ainsi récupérer un tiers de Barnes Global. Emma est arrêtée pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Ann l’oblige à entamer une cure de désintoxication. Les Ewing n’ayant pas pu rassembler de quoi rembourser leur dette, Cliff s’empare des Energies Ewing. Mais les Ewing n’ont pas dit leur dernier mot.