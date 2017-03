Dallas - s02e02 - Pacte avec le diable  

Christopher poursuit Pamela en justice pour tenter d’annuler le mariage et ainsi l’empêcher d’obtenir des parts des Energies Ewing. Becky, son témoin, devant attester que la jeune femme continue à le manipuler, se rétracte et apporte son soutien à Pamela. JR, débarque dans le bureau de la fille de Cliff Barnes pour lui faire passer l’envie de s’emparer des Energies Ewing et la menace de s’en débarrasser comme il s’est débarrassé de la première Pamela Ewing. John Ross se rapproche de Pamela pour lui proposer une alliance : lui permettre de détruire Christopher contre la totalité de ses parts des Energies Ewing. Bobby contacte la police pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Emma, la fille d’Ann. Lors d’une entrevue, il demande à Harris Ryland comment il a fait pour retrouver sa fille et pourquoi la police n’est pas au courant de ce nouvel élément. Sue Ellen, qui s’est compromise dans une affaire de corruption, perd les élections de gouverneur. JR lui promet de s’occuper du procureur qui veut la poursuivre pour obstruction de la justice. Elena achète des plateformes pétrolières promises à la démolition pour un projet d’extraction de méthane et fait faire des millions de dollars d’économie à la société Energies Ewing.