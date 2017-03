Dallas - s02e03 - Prêtes à tout  

Grâce au message laissé sur le répondeur de Tommy, Christopher oblige Becky à signaler la disparition de son frère. La jeune femme accepte également de témoigner contre Pamela durant la nouvelle audience. Mais Becky va voir Pamela pour lui redemander de l'argent afin de quitter Dallas. Des traces de sang appartenant à Tommy sont retrouvées dans l'ancien appartement de Pamela. Une enquête pour meurtre est ouverte et Pamela est la première suspecte. Sentant la rivalité qui oppose Frank à Pamela, JR lui propose de la piéger. Sur les conseils de JR, John Ross demande à Sue Ellen de mettre la pression sur Elena pour forer sur le terrain des Henderson. Drew, le frère d'Elena, revient à Dallas, bien décidé à forer sur les anciennes terres de son père. Elena lui propose travailler avec elle sur la concession des Henderson. John Ross paye le contremaître d'Elena pour retarder l'extraction du pétrole afin que Sue Ellen puisse lui prendre ses parts dans les Énergies Ewing. Pamela et John Ross poursuivent leur relation. Becky est éliminée par Frank. Bobby révèle à Ann qu'Emma a en réalité été enlevée par son père et sa grand-mère Judith. Ann réussit à parler avec Emma, mais cette dernière lui réaffirme son amour pour son père et lui répète qu'elle ne veut pas la voir. Ann va voir Harris pour avoir des explications. Ryland lui apprend qu’il lui a enlevé Emma en représailles car elle voulait le quitter. Après que Ryland lui ait énumérés avec cruauté les moments précieux qu'elle a perdus loin de sa fille, Ann sort son revolver et l'abat.