Dallas - s02e04 - Descente aux enfers  

Ann, désespérée de ne pas pouvoir récupérer sa fille, décide de se venger et se rend chez Harris. Elle lui tire dessus et rentre à Southfork, pensant le laisser pour mort. La police débarque à Southfork pour l’arrêter et lui annonce que Harris n’est pas mort. Bobby se dénonce à la place de sa femme, mais Harris, qui a repris connaissance, accuse Bobby d’avoir tenté de l’abattre. La police de Dallas a retrouvé des traces de sang appartement à Tommy dans l’ancien appartement de Pamela. Mais sans corps, la police ne peut pas l’inculper. Franck, qui désire se débarrasser Pamela pour garder sa position au sien de Global Barnes, décide de faire alliance avec JR et lui révèle l’emplacement du corps de Tommy afin que la police le retrouve et inculpe Pamela. John Ross, qui désire sauver le deal qu’il a passé avec Pamela, la prévient du complot qui se trame contre elle. Cliff Barnes se débrouille alors pour que Franck soit inculpé du meurtre de Tommy. Il lui donne du poison pour que son homme de main se suicide en plein tribunal après s’être accusé du meurtre de Tommy et de celui de Becky. Christopher fait tout pour que la police arrête Pamela. Becky, qui est censée témoigner en sa faveur, ne s’est pas présentée au tribunal, et l’inculpation de Pamela est sa seule chance d’obtenir l’annulation du mariage et d’avoir la garde de ses enfants. John Ross soudoie le contremaitre d’Elena pour qu’il ralentisse les forages au puits Henderson. Ainsi, la jeune fille ne pourra pas rembourser à temps ses dettes envers Sue Ellen et John Ross pourra s’emparer de ses parts et prendre le contrôle de Energies Ewing. Drew, le frère d’Elena, a pris la tête des opérations au puits Henderson. Mais il s’aperçoit que son contremaître travail contre lui. Il le renvoie. Christopher se doute alors que le contremaître travaille pour John Ross et met au grand jour ses plans. John Ross décide alors de s’attaquer à Drew et le fait suivre afin de le faire tomber à la moindre erreur, toujours pour arrêter les forages au puits Henderson et forcer à Elena à lui donner ses parts des Energies Ewing.