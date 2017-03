Dallas - s02e05 - L'heure des aveux  

Ann avoue à la police que c'est elle qui a tiré sur Harris. Lou décide de plaider non coupable en se basant sur la notion de crime passionnel pour obtenir des circonstances atténuantes et un non lieu. Cliff révèle à JR que c'est John Ross qui l'a prévenu du complot qu'il avait ourdi avec Frank pour se débarrasser de Pamela. A la demande de Sue Ellen, JR pardonne sa trahison à John Ross. Drew est arrêté alors qu'il transporte de la marchandise volée. La clause de moralité dans le contrat entre Sue Ellen et Elena étant ainsi rompue, Sue Ellen va pouvoir lui prendre toutes ses actions dans les Énergies Ewing. Christopher accepte une médiation avec Pamela pour discuter de la garde de leurs enfants à naitre. Bobby et Christopher apprennent avec colère que Vicente Cano va être extradé vers le Venezuela. Après le témoignage d'Emma où elle réaffirme sa loyauté envers son père, Ann est déclarée coupable de tentative de meurtre par le jury.