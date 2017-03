Dallas - s02e06 - L'union fait la force  

Ann se prépare pour le verdict final. Bobby va essayer de convaincre le jury que Ann n’a pas tiré, avec préméditation, sur Ryland. Le jury, ému de son histoire, ne condamne Ann qu’un un sursis avec mis à l’épreuve. Emma se rapproche petit à petit de sa mère. Vincente, qui a réussi à obtenir son extradition, s’évade du consulat et décide d’aller à Southfork se venger des Ewing. Il prend la famille en otage et force Christopher, en menaçant de tuer Elena, à lui donner son brevet sur l’extraction du méthane. Au moment de quitter les lieux, une bagarre éclate et Vicente se fait tuer. Pamela et Christopher concluent un marché pour le bien de leurs futurs enfants. Pamela obtient dix pourcent des Energies Ewing et Christopher obtient la garde alternée des enfants. John Ross prend le contrôle des Energies Ewing grâce à Sue Ellen qui a réclamé sa dette à Elena, et donc ses parts. Drew, qui s’est fait arrêter pour contrebande, explique enfin qu’il cherchait à gagner de l’argent pour racheter les terres que son père, décédé, avait vendues à la famille Ewing. Mais c’est en se faisant arrêter qu’il permet à Sue Ellen d’invoquer la clause de moralité dans le contrat qu’elle a passé avec Elena et de forcer la jeune fille à lui céder ses parts des Energies Ewing.