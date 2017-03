Dallas - s02e07 - Que le meilleur gagne  

Sue Ellen et John Ross ayant pris le contrôle des Energies Ewing, Bobby et Christopher décident d’arrêter l’extraction de pétrole de Southfork avec l’aide de Gary. En retour John Ross menace de vendre le brevet de Christopher mais pour cela il a besoin de la voix de Pamela au conseil d’administration. Christopher entend bien obtenir le vote de Pamela pour éviter la vente du méthane. Il la convie à la course qu’il a organisé pour convaincre la commission des transports de Dallas de passer leurs véhicules au méthane. Pour que Christopher perde la course et que Pamela renonce à lui donner sa voix, John Ross soudoie un mécanicien de l’équipe de Christopher pour saboter la voiture. Malgré le sabotage, Ricky Rudd emporte la course et Pamela décide de donner sa voix à Christopher. Sue Ellen tente de se rapprocher de Gary afin de le convaincre de renoncer au blocage de l’extraction de pétrole, mais Gary ne se laisse pas abuser par sa soudaine sollicitude. Drew quant à lui ne renonce pas à son projet de trouver du pétrole sur les anciennes terres de son père et décide de conduire de nouvelles explorations avec l’aide d’Elena.Emma se rapproche de plus en plus d’Ann, au grand dam d’Harris et de Judith qui décident de ramener la jeune fille à Londres. Mais Emma s’enfuit et court se réfugier à Southfork…