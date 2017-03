Dallas - s02e08 - Inoubliable J.R.  

Après l’annonce de la mort de JR, abattu d’un coup de feu à Nuevo Laredo, et que tout le monde croyait à Abu Dhabi pour la signature de nouveaux contrats, Bobby, Sue Ellen, John Ross et Christopher se rendent au Mexique pour identifier le corps et tenter de savoir ce qui s’est exactement passé. La police fédérale mexicaine leur apprend que JR Ewing a été victime d’un simple cambriolage qui aurait mal tourné. Le doute s’installe. Les cartels de la drogue sont légions dans la région. Carlos, un ami de la famille Ewing se propose de mener sa propre enquête et d’escorter le corps de JR jusqu’à Dallas. La famille rentre, abasourdie. Bobby prépare les funérailles de son frère. La cérémonie réunit les vieux amis et une grande partie de la famille y compris le troisième frère, Gary ainsi que les ex-femmes de JR. John Ross confie à Bobby que JR était en train de mener à bien le projet de sa vie qu’il aurait qualifié de chef d’œuvre. La veille des obsèques de JR, Sue Ellen découvre une lettre quE lui a envoyé son ex-mari, dans laquelle il lui demandE pardon, lui avouant qu’elle était la femme de sa vie et qu’il l’aime encore. Bum remet à John Ross une lettre rédigée par JR dans laquelle son père lui explique le but de son voyage au Mexique : mener une enquête pour faire chuter Ryland et Barnes qui manifestement sont prêts à s’unir pour détruire les Ewing. Un acte qui serait l’aboutissement d’une vie. Ryland s’est rendu au ranch de Southfork pour prier Emma, qui s’est réfugiée chez sa mère, de revenir. Il demande pardon à sa fille, qui a retrouvé un semblant de liberté, mais elle refuse au grand dam de son père.