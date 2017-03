Dallas - s02e09 - Le testament  

Lors de la lecture du testament de JR, les Ewing apprennent qu’Ellie avait pris ses dispositions pour qu’à la mort de JR, John Ross hérite de la moitié de Southfork. Christopher apprend que Cliff a fait une contre offre très intéressante à Alison Jones pour obtenir le contrat avec la ville. Les Ewing décident de s’unir pour contrer les plans de Cliff. John Ross piège Alison Jones pour la forcer à honorer la promesse qu’elle avait faite à Christopher. Il la séduit et couche avec elle pendant que Bum prend des photos compromettantes. Muni des photos, Christopher fait chanter Alison. Désapprouvant ces méthodes, Elena décide de se détourner des Energies Ewing et de s’associer avec Drew pour forer sur les anciennes terres de leur père que Bobby leur a revendues. Cliff et Ryland sont de mèche pour faire exploser la plateforme de Christopher lors de sa présentation aux équipes de la commission des transports. Furieux qu’Emma fréquente Drew, Ryland demande à Roy Vickers, son homme de main, de forcer Drew à fabriquer et poser la bombe sur la plateforme. Roy menaçant de tuer Elena s’il refuse, Drew s’exécute de mauvaise grâce. Le jour de la démonstration, alors qu’il sait que Pamela se trouve sur la plateforme en compagnie des Ewing, Cliff ordonne à Roy de faire quand même exploser la bombe…