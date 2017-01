Flics : leur vie en direct - La fugueuse  

Flics, leur vie en direct est une vision panoramique du quotidien des commissariats. Dans cette série, ce sont les policiers quel que soit leur grade ou leur fonction qui nous racontent et nous décryptent les affaires auxquelles ils sont confrontés. Des histoires fortes, parfois difficiles mais aussi certaines plus légères que nous vivons avec eux à travers l’œil des caméras. Prise en charge des victimes, enquête, auditions, garde à vue, perquisition mais aussi fou rires, confessions, moment de détentes… découvrez le quotidien de la police comme vous ne l’avez jamais vu.On est tous susceptible de se rendre un jour dans un commissariat, pour obtenir de l’aide, pour signaler un événement, pour déposer une main courante ou une plainte.En France, nous sommes plusieurs milliers à nous rendre chaque jour dans un commissariat. A l’accueil du commissariat central de Toulouse, il y a beaucoup de monde et beaucoup d’attente en ce début de journée. Les policiers sont submergés par le nombre d’affaires à traiter. Parmi elles, il y a l’histoire de cette femme venue se réfugier au commissariat après avoir été battue par son propre fils.Pendant ce temps, au commissariat central de Montpellier, la brigade des stups est sur le pont. Thierry et ses collègues préparent un gros coup de filet.A Béthune, les policiers du commissariat viennent de recevoir un appel. Une mineure a fugué. C’est son père, très inquiet, qui a composé le « 17 Police secours » pour alerter les forces de l’ordre. Autour de Frédéric, l’équipe rassemble le maximum d’informations pour organiser au mieux les recherches. Il faut faire vite…