Flics : leur vie en direct - La mort en face  

Toulouse. La nuit est tombée depuis plusieurs heures maintenant sur la ville rose. Au commissariat central, un homme a été appréhendé pour détention de cannabis. Mais, alors que ce dernier avait demandé à aller aux toilettes, les policiers se sont aperçus qu'il détenait bien plus que cela. Angélique gère le mis en cause. Pendant ce temps, une patrouille de la BAC est appelée en renfort sur un événement grave. Un homme a été blessé par un coup de feu. Fabrice et ses collègues tentent d'intervenir au plus vite.Dans le même temps, au commissariat central de Montpellier, deux chauffards sont entendus séparément par Marielle et Yannis. Un jeune vient de renverser une vieille dame avec sa moto. Un autre a provoqué un accident avec sa voiture mais il ne se souvient plus de rien. A Béthune, ce sont deux personnages au comportement trouble sur qui les policiers viennent de mettre la main et qui vont devoir s'expliquer devant Frédéric et ses collègues. Ils arborent des insignes antisémites sur leurs vêtements. Enfin, les policiers du Commissariat central de Montpellier ne sont pas en reste. Parmi les nombreux appels du " 17, Police secours ", il y a celui de cette femme qui alerte les policiers de la mort d'un homme par pendaison…