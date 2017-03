Flics : leur vie en direct - La séparation  

Flics, leur vie en direct est une vision panoramique du quotidien des commissariats. Dans cette série, ce sont les policiers quel que soit leur grade ou leur fonction qui nous racontent et nous décryptent les affaires auxquelles ils sont confrontés. Des histoires fortes, parfois difficiles mais aussi certaines plus légères que nous vivons avec eux à travers l’œil des caméras. Prise en charge des victimes, enquête, auditions, garde à vue, perquisition mais aussi fou rires, confessions, moment de détentes… découvrez le quotidien de la police comme vous ne l’avez jamais vu.Béthune, département du Pas-de-Calais. Il est 8h30. A la Brigade de la protection de la famille, deux enfants viennent tout juste d’arriver. Ils sont avec leur mère, venue se réfugier au commissariat après avoir reçu des coups de la part de son mari. La maman et ses deux enfants sont pris en charge par Caroline et Ingrid, deux des enquêtrices du service.Pendant ce temps, à Toulouse, Frédéric et son équipage de police secours partent tout juste en intervention. Un propriétaire a constaté qu’un de ses biens a été squatté par des inconnus.A Montpellier, c’est un enfant qui a disparu. David déploie un dispositif hors norme pour tenter de retrouver le garçonnet…