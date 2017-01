Flics : leur vie en direct - Une femme comblée  

Flics, leur vie en direct est une vision panoramique du quotidien des commissariats. Dans cette série, ce sont les policiers quel que soit leur grade ou leur fonction qui nous racontent et nous décryptent les affaires auxquelles ils sont confrontés. Des histoires fortes, parfois difficiles mais aussi certaines plus légères que nous vivons avec eux à travers l’œil des caméras. Prise en charge des victimes, enquête, auditions, garde à vue, perquisition mais aussi fou rires, confessions, moment de détentes… découvrez le quotidien de la police comme vous ne l’avez jamais vu.Commissariat de Béthune. Cendrine et Ingrid entendent un jeune homme soupçonné de viol sur une femme. Lors de la confrontation de cette dernière avec son agresseur, les enquêtrices commencent à douter.Pendant ce temps, à Montpellier, une fusillade est signalée dans un des quartiers chauds. Alors qu'un blessé est pris en charge par les secours, David et ses hommes tentent de mettre la main sur l'homme qui a tenté de le liquider.Enfin, les policiers de Toulouse ne sont pas en reste. Ils doivent intervenir au plus vite en centre ville sur une bagarre qui a mal tourné pour au moins deux des individus concernés : un jeune homme qui a perdu un bout d'oreille et la jeune femme qui s'est jetée sur lui pour la lui arracher.