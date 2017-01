Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

1/ Martika fait une déclaration à Vincent



Les habitants sont lassés du comportement de Martika qui ne sait pas vraiment ce qu’elle veut. Anaïs n’hésite pas à lui dire son ressenti, devant les autres cœurs brisés. Peinée, la jeune femme décide de s’isoler avec Vincent. Et ce dernier ne se doutait pas qu’elle allait lui faire une véritable déclaration d’amour – peu de temps après avoir avoué ses sentiments à Antho. Martika semble perdue et malheureusement pour elle, Vincent ne souhaite pas continuer l’aventure à ses côtés : "Je ne suis pas attirée par elle, raconte-t-il. Elle est bipolaire de l’amour."



2/ Antho se confie sur la séparation de ses parents

Quelques jours après sa rupture avec Anaïs, Antho est toujours blessé et déçu du choix de la jeune femme. Le beau gosse de la Villa espérait vraiment que cette relation fonctionne. Consciente de sa déception, Lucie souhaite discuter avec lui. Et pour cela, elle se munie d’un ballon de basket et demande de l’aide à Vincent : "J’ai envie de partir d’ici et d’avoir réglé ma problématique", explique Antho. Et l’exercice proposé par la love coach lui permet d’extérioriser sa colère. Il se confie aussi sur la séparation de ses parents qu’il a très mal vécue lors de son adolescence.

3/ La soirée des prétendants



Lucie annonce une bonne nouvelle aux cœurs brisés. Une soirée spéciale est organisée le soir-même avec plusieurs prétendants et prétendantes. L’occasion pour les célibataires de "repartir à la chasse." Eve décide aussi d’inviter son prétendant qu’elle a rencontré quelques heures plus tôt. Comment va se dérouler cette soirée ? Réponse au prochain épisode.

4/ Flo joue aux "triangles de la tentation"

En parallèle, Lucie décide de débuter le coaching de Flo, par un exercice baptisé "les triangles de la tentation". Face à Anaïs et Martika, qui incarnent pour le jeu des femmes très entreprenantes, Flo doit garder son sang-froid et ne pas céder à l’envie d’aller plus loin avec elles. Un véritable succès puisque Flo réussit l’exercice. Il obtient ainsi un bracelet de la part de la love coach, signe d’une évolution certaine dans son coaching.

5/ Martika met les choses au clair et déclenche une nouvelle dispute



Blessée par les critiques des autres habitants à son égard, Martika décide de rassembler l’ensemble des cœurs brisés. Elle espère mettre les choses au clair et compte bien repartir à zéro. Mais malheureusement, Anaïs n’est pas de cet avis et l’attaque sur son comportement qu’elle juge déplacé. Une violente dispute éclate entre les deux jeunes femmes. La suite au prochain épisode !