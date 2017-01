Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Rien ne va plus pour le couple Mélanie-Antony. Après des hauts et beaucoup de bas, le discours semble plus que rompu entre eux deux. Hier soir, le couple a testé sa compatibilité amoureuse à l'occasion d'un quizz spécial couple, le "Zin Love". Et à la surprise générale, ce sont eux deux qui ont récolté le plus de mauvaise réponse. Un coup dur pour eux, d'autant plus qu'ils ont été les premiers à officialiser leur couple. Lassée des critiques sur sa relation de la part d'Eddy puis de Vincent, "Mélanight" s'emporte. Un comportement excessif qu'Antony ne supporte plus... Et s'il quittait la Villa pour de bon ?

Antony, sur le départ ?

Ce soir, vous avez rendez-vous à 19h15 pour suivre un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés. Antony est au plus bas. Il décide de se concerter avec l'ensemble des garçons de la Villa pour exprimer ce qu'il ressent. "Ça sent pas bon", déclare Jazz en voyant le boyfriend de "Mélanight" s’éclipser avec les autres hommes du jeu. "Je suis un peu énerve, elle ne comprend rien à ce que Lucie lui dit. Elle est dans l'excessivité. Je pense qu'en parlant avec vous, je vous le dis, je vais faire mes valises", annonce cash le sudiste. "Mon coaching est arrivé à terme, plus je reste ici, plus elle est en train de me rendre ouf", ajoute-t-il, blessé dans son estime. Peiné, Anto ne cache pas sa déception. Il ne comprend pas que ce soit lui qui parte. "Elle ne te mérite pas. Elle ne t'arrive même pas au doigt d'orteil. S'il y a bien une personne qui doit partir, c'est elle et pas toi !", surenchérit-il. Antony renoncera-t-il à partir ? Réussira-t-il à pardonner à Mélanie ?

Ne manquez pas un nouvel épisode de la Villa des Cœurs Brisés ce soir à 19h15 sur NT1 !

