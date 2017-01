Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Ce soir, NT1 a diffusé un nouvel épisode de « La Villa des Cœurs Brisés ». L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux rebondissements. Au programme : une nouvelle arrivante et des règlements de compte.

1/ Cécile intègre la Villa des Cœurs Brisés

La Villa des invités ? Même pas en rêve pour Cécile. La jeune brune veut directement intégrer la Villa avec les autres cœurs brisés. "Il y a une autre maison, où tu habites. C'est là que je te connaîtrais le mieux, dans la Villa", avoue la jolie brune qui veut passer à la vitesse supérieure avec son cher et tendre. Une décision surprenante, mais qui plaît à Vincent. Une femme directive, qui prend les devants, quoi de mieux pour Vincent ? Amoureuse, elle en veut un peu plus ! "L'idée d'être en couple ne me fais pas peur, à moi d'être exceptionnel", avoue-t-il ravi d'accueillir la prétendante en son sein.

2/ Naëlle et Mélanie s'expliquent

Naëlle ne digère toujours pas les commentaires émis par Martika à propos de son enfant. L'ancienne Bachelorette est déçue que son amie de l'aventure, Mélanie soit de son côté. "A ta place, je ne l'aurais jamais calculé", avoue la maman à son amie. "Après ce qu'elle a dit de mon fils et quand je vois son comportement, je ne peux pas être proche d'une fille comme ça". Mélanie ne pensait pas son amie aussi rancunière. "Je ne comprends pas ce qui lui arrive" confie la jolie blonde désemparée.

3/ Eddy, Lakhdar et Mélanie mettent Naëlle à bout

Eddy, Lakhdar et Mélanie ont pour mission de titiller Naëlle à longueur de journée. C'est le meilleur ami d'Anaïs qui se "jette à l'eau" en premier. Une supercherie bluffante. La jolie brune n'y voit que du feu et pardonne tout "parce que c'est Eddy". Le jeune homme n'a pas hésité à lui balancer de l'eau à la figure, alors que cette dernière était maquillée. Lakhdar quant à lui a pour mission de ne pas calculer sa prétendante et s'éclipser à chaque fois qu'elle apparaît dans une pièce. Ambiance.

4/ Martika et Steven s'expliquent

Après la pluie, le beau temps ! Martika décide de tout poser à plat avec Steven. La jeune femme avoue être très attachée au jeune homme, mais pour elle, les sentiments ne vont pas au-delà de l'amitié. "Ça me touche que tu sois là pour moi depuis le début", avoue Martika. "Je me suis pris un râteau ! Ça va être difficile, mais bon", conclut le beau gosse.

5/ Jazz affronte ses peurs

"J'ai toujours peur qu'on dise que je méchante, de ne pas convenir aux autres, de ce que les autres vont penser", avoue Jazz à Lucie. La love coach demande à la jeune femme de noter ses plus grandes peurs. Le cœur brisé écrit "la mort". Pour rappel, l'ancien compagnon de Jazz est mort des suites d'un accident de voiture. "Je suis fatigué de toujours penser à ça", avoue-t-elle avant de fondre en larmes. Il est temps pour Jazz de faire le deuil de tout ce qui a pu la blesser par le passé.

Martika & Lakhdar se confient sur leur aventure