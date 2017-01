Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

1/ Un dîner entre couples

Afin de faire connaissance avec leurs prétendant(e)s, les cœurs brisés décident d’organiser un dîner. Antho invite Tara, Martika convie Tony et Flo propose à Terry de se joindre à la fête. Face à cette soirée placée sous le signe de l’amour, Anaïs instaure une "contre-soirée" avec les célibataires de la Villa : "Pour moi, l’amour ça pue, si en plus de ça il faut que je me tape tous les couples, tuez-moi", assure-t-elle.





2/ Rendez-vous galant entre Nathalie et Philippe

Nathalie et Philippe poursuivent leur tête à tête autour d’un repas. Durant ce premier rendez-vous, les deux célibataires avouent leur plus gros défaut. Philippe confesse être plutôt égoïste alors que Nathalie assume le fait qu’elle n’est "pas une femme d’intérieur". Malheureusement, le dîner ne se déroule pas comme espéré : "Je suis très réservée, je n’ai pas ce coup de cœur que je recherche", explique Nathalie.





3/ Instant confessions

Le dîner organisé à la Villa est aussi l’occasion pour les prétendants de dévoiler leurs sentiments vis-à-vis des cœurs brisés. Pour Smaïl, leur relation se résume à la sincérité. Du côté de Tara, elle trouve Antho très romantique. Mais Terry ne semble pas très inspirée quant à sa relation avec Flo : "Il me plaît", confie-t-elle.





4/ Voyage à Saint Domingue

Bonne nouvelle pour Anaïs, Terry, Steven, Vincent, Eddy, Smaïl, et Flo. Direction Saint Domingue pour profiter du soleil. L’occasion de partager une danse avec les locaux et d’établir un stratagème afin d’établir un rapprochement entre Terry et Flo. Vincent et Anaïs prennent les commandes de cette "mission".





5/ Clash entre Jazz, Martika et Nathalie

De leur côté, Jazz, Nathalie, Martika, Antho, Orlando et Tony profitent de leur temps libre à la plage. Mais une discute éclate entre les filles. La raison ? Nathalie et Martika auraient critiqué la relation amoureuse de Jazz et Orlando. Selon elles, le couple va beaucoup trop vite. Des propos qui ont agacé la principale intéressée.