Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

1/ Steven : « Dans le dictionnaire le mot mensonge est lié au mot Steven »



Pris en flagrant délit de mensonge, Steven est mis face à sa problématique par les autres cœurs brisés. « On est là pour changer », sermonne Eddy, pour qui Steven n’aurait pas dû embrasser Mélissa. « Je promets de faire mes coachings à fond », assure alors l’ancien candidat de Qui veut épouser mon fils ?, qui doit ensuite répondre de ses actes devant Lucie. « Est-ce que tu as envie de t’amuser ici ou est-ce que tu as vraiment envie de changer ? », demande la love-coach. Steven affirme qu’il veut changer. Verdict lors de son prochain coaching.



2/ Moment d’émotion intense pour Vincent



Lors d’un entretien avec Lucie, Vincent s’écroule. « J’ai rencontré des filles, j’y arrive pas, je bloque, j’ai peur. » La love-coach le pousse à se dévoiler un peu plus. « J’ai vu ma mère pleurer et souffrir ces dernières années, et il est hors de question que je fasse de nouveau souffrir une femme, j’ai fait cette promesse à ma mère ». Submergé par la honte et la culpabilité, Vincent peut compter sur Lucie pour le soutenir dans ce moment difficile. « Il faut commencer par te pardonner », lui dit-elle. Il n’y a que comme ça que l’ancien candidat de Secret Story pourra avancer.



3/ Antony part en date avec une prétendante



Sous les yeux d’une Mélanie furax, mais qui parvient tout de même à se contenir, Antony honore un date organisé par Lucie. Avant d’accueillir Cécile, il prend le temps d’expliquer à la Bachelorette qu’elle n’a rien à craindre. Mais la prétendante en question est pile poil dans les critères d’Antony… et surtout d’un Vincent immédiatement sous le charme. Malgré tout, pendant son rendez-vous, Antony ne peut s’empêcher de penser à Mélanie. Il lui prépare d’ailleurs une petite surprise…



4/ Vincent retrouve Ophélie lors d’une sortie sur la plage



Alors que la prétendante ne l’avait pas particulièrement marqué lors de leur premier rendez-vous, rien n’a changé pour ce deuxième date. Pour Vincent, il manque l’étincelle. D’autant qu’il n’a plus qu’une idée en tête : revoir Cécile, partie en rendez-vous avec Antony. Son vœu sera vite exaucé puisqu’Antony lui a organisé, en secret, un rendez-vous avec la jolie brune.



5/ Antho et Anaïs filent le parfait amour



Entre le romantique Antho et une Anaïs qui manque cruellement de confiance en elle, le courant passe mieux que jamais. « Ça me fait plaisir d’être avec Anaïs aujourd’hui », avoue le Prince de l’Amour. Et visiblement, c’est réciproque !