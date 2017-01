Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Ce soir, NT1 diffusait un nouvel épisode de "La Villa des Cœurs Brisés." L’occasion pour les téléspectateurs d’assister à un nouveau rendez-vous galant avec Vincent et Steven mais aussi à une demande en mariage des plus romantiques.

1/ Rendez-vous galant avec Vincent et Steven

Célibataires, les deux jeunes hommes comptent bien trouver l’amour, malgré la fin de l’aventure qui approche. Lucie leur a donc proposé de rencontrer deux nouvelles prétendantes mais cette fois-ci en duo. Ils font la connaissance d'Anaïs et Daisy.

2/ Jazz profite de son baptême de l’air

Pour fêter l’anniversaire de Jazz, Orlando lui organise une surprise de taille : un vol en avion de tourisme. Une grande première pour la jeune femme qui ne s’attendait pas du tout à un tel cadeau : "C’est stressant, c’est excitant, je suis trop contente", confie-t-elle. Les deux tourtereaux partagent ainsi un moment de complicité. L’occasion pour Jazz de lui ouvrir son cœur. A l’écart, la jeune femme lui avoue alors ses sentiments et lui confirme qu’elle veut continuer sa vie à ses côtés.

3/ Balade sur la plage

Après une première approche, Vincent et Steven invitent leurs prétendantes sur la plage "pour le test du maillot de bain", indique Steven. L’occasion pour eux d’établir un premier lien avec elles. Vincent s’isole avec Anaïs et Steven se met à l’écart avec Daisy. Face à une complicité certaine, Vincent et Steven décident d’inviter leurs prétendantes à passer la soirée à leurs côtés.

4/ Une soirée propice aux rapprochements

Pour l’anniversaire de Jazz, une soirée grandiose est organisée, avec une piscine à disposition et un open-bar. Tout le monde semble prêt à s’amuser. Peu rancunier, Flo décide d’inviter Terry à venir passer la soirée aux côtés des autres cœurs brisés. Il veut lui laisser une seconde chance. Mais malheureusement pour lui, elle reste à l’écart.

5/ Orlando demande Jazz en mariage

Orlando profite de l’anniversaire de Jazz pour lui faire une demande un peu particulière. Face à tous les autres cœurs brisés, le jeune homme prend son courage à deux mains et lui déclare sa flamme. Mieux encore, il lui demande sa main. Choquée, Jazz semble sans voix.