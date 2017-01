Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

1/ Une soirée riche en surprises

Heureuse, Jazz a accepté la demande en mariage d’Orlando. La jeune femme, plus amoureuse que jamais, est ravie de cette évolution sentimentale. Pour son anniversaire, elle ne pouvait pas rêver mieux : « Je suis très heureuse et maintenant j’ai une bague », confie-t-elle. Durant cette soirée, malgré la bonne humeur, Flo est quelque peu préoccupé. Il regrette le comportement distant de Terry, sa prétendante : "Terry n’est pas concentrée, elle est plus à discuter avec Jazz. Pas de complicité, pas d’échange, ça me gonfle". Anaïs et Eddy aident Flo à se séparer de Terry avec un message de rupture clair et précis.

2/ Premier baiser entre Anaïs et Steven

Durant cette aventure, Steven n’a pas trouvé l’amour… Mais il reste quelques jours avant la fin de cette deuxième saison. Et le jeune homme compte bien profiter de son temps libre avec Anaïs, sa nouvelle prétendante. Durant la soirée, le couple échange même son premier baiser. Le lendemain, Steven décide de l’inviter pour un tête-à-tête sur un bateau. L’occasion pour eux d’apprendre à mieux se connaître. Mais Steven n’a pas l’air très emballé…

3/ Smaïl et Eddy partagent un moment de complicité

Smaïl regrette le comportement parfois difficile d’Eddy. Ce dernier aurait eu des réflexions quelque peu vexantes concernant son prétendant : "Eddy est novice en l’amour", explique Smaïl. Afin de lui faire comprendre sa gêne, Smaïl décide de prendre ses distances. Une réaction très mal vécue par le principal intéressé qui se confie à sa meilleure amie, Anaïs. Le lendemain, Eddy et Smaïl prennent le temps de s’expliquer. Une façon pour eux de mettre les choses au clair. Et tout est bien qui finit bien puisque les tourtereaux échangent un baiser loin des regards et des caméras.

4/ Jazz et Orlando quittent la Villa

Heureux en amour, Jazz et Orlando décident de quitter la Villa des Cœurs Brisés pour profiter de leur bonheur en France. C’est plus amoureux que jamais et surtout fiancés que les deux tourtereaux ont fait leurs valises. Un départ difficile à vivre pour les autres habitants.

5/ Antho pousse un coup de gueule

Antho ne s’attendait sans doute pas à une telle réaction de la part de Tara. Cette dernière s’est rapprochée de Flo malgré la complicité certaine qu’elle partage avec Antho. Une trahison qui n’est pas sans conséquence… Antho ordonne à Tara de quitter la Villa immédiatement.