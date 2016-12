Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

Ce soir, NT1 a diffusé un nouvel épisode de « La Villa des Cœurs Brisés ». L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux rebondissements. Au programme : un double date, des larmes et une sortie en boîte.

1/ Martika et Anaïs craquent



« Je suis pas venue ici pour chercher les problèmes », confesse la grande brune Martika, en pleurs sur la plage. Ses prises de bec incessantes avec la bouillante Anaïs l’ont visiblement poussée à bout. De son côté, Anaïs se confie à Lucie et parle de ses doutes quant au comportement d’Antho dans cette histoire. L’explication qui suit avec son chéri a le mérite de mettre les choses à plat. « Je tiens vraiment à lui », avoue la secrétiste. Problème réglé. Pour le moment.



2/ Coaching pour Martika



Lucie prend les choses en main et propose un coaching à Martika. Elle lui offre un rendez-vous avec deux garçons et lui demande de préparer un questionnaire pour se rendre compte rapidement de qui elle a en face d’elle. Un véritable défi pour la cœur brisé, un peu angoissée à l’idée de plonger pleinement dans son aventure.



3/ Mélanie débriefe son rendez-vous avec Antony



Lucie vient aux nouvelles pour Mélanie après son rendez-vous de la dernière chance avec Antony. Mais elle réserve aussi une surprise à la jolie blonde : un message vidéo de son papa dans lequel il lui demande de ne pas avoir peur de ses émotions et de ses sentiments. Moment intense pour Mélanie qui laisse les larmes couler sur ses joues. « Si tu ne veux pas passer à côté de quelqu’un comme Antony, surtout écoute ton papa », demande la love-coach à la jeune femme. Saura-t-elle écouter ce conseil ?



4/ Double date pour Martika

Les deux frères Thomas et Matthieu sont au rendez-vous pour ce double date avec Martika. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont plutôt au goût de la jeune femme. C’est donc avec bonheur qu’elle se livre au petit jeu des questions/réponses. Avant de déchanter quelque peu… Son préféré, Matthieu, la déçoit au moment de livrer ses réponses. C’est finalement Thomas qui profite de ce retournement de situation et obtient un deuxième rendez-vous après avoir tombé la chemise sous les yeux ravis de Martika !

5/ Sortie en boîte pour les cœurs brisés

Cette petite sortie improvisée fait du bien à tout le monde. Quelques pas de danse, de la complicité entre Antho et Anaïs, pas de disputes avec Martika chaperonnée par la gentille Mélanie : seul Vincent est un peu perdu sans sa Cécile… qu’il retrouvera sans doute très vite, dès le prochain épisode !