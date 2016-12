Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Balade (presque) romantique à cheval

Cet après-midi, Eddy, Graig, Lakhdar, Naëlle, Vincent et Cécile ont fait une promenade à cheval. Ce qui devait ressembler à une journée romantique s’est très vite transformé en galère pour tous. Mal à l’aise avec son cheval, le meilleur ami d’Anaïs préfère continuer à pied avec Graig. "Tu montes, tu glisses, le cheval glisse, j’ai flippé", lance-t-il. Ses amis, hilares, n'en perdent pas une miette. Pour son prétendant, cette journée lui a fait découvrir "le vrai Eddy".

2/ Lakhdar et Naëlle savourent chaque instant

"Avec Lakdhdar, tout va très bien, il est attentionné, gentil. C’est l’homme parfait pour moi", avoue Naëlle. Tout n’a pas été si simple entre les deux amoureux. Au départ peu réceptive aux intentions du jeune homme, la Bachelorette a su se laisser porter et est tombée sous le charme de l’ancien militaire de Garde à Vous. Entre eux deux, tout marche comme sur des roulettes. Près de la chute, le couple savoure l’instant présent et s’échange de tendres baisers.

3/ Vincent, piqué par Cécile

Pour Vincent, il est difficile d’avouer ses sentiments. Cécile ne le laisse pas indifférent, mais elle se méfie car elle connait son passé "d’homme à femmes". Il lui déclare sa flamme à demi-mot et lui avoue qu’il aimerait qu’elle intègre la Maison des amis. Peureuse, la jeune femme ne sait pas si elle peut faire confiance à Vincent. "Je sais qu’elle n’est pas rassurée par rapport à ce qu’elle sait de moi. Pour une fois, je ne veux pas rassurer une femme pour la rassurer. Je vais la rassurer parce que j’en ai envie", confesse-t-il.

4/ Eddy et Graig s’embrassent

Nous y voilà ! Après plusieurs rendez-vous, les deux amoureux se sont enfin embrassés ! C’est à l’abri des regards indiscrets, juste en-dessous de la chute d’eau que les deux cœurs brisés ont comme qui dirait scellé leur union. "Je me sens bien", avoue Graig face à la caméra. "Je suis étonné de moi. C’est la première fois que je me sens à l’aise avec un mec que je désire, pour moi c’est nouveau", avoue Eddy au beau brun. Un nouveau couple dans la Villa ?

5/ Entre Martika et Anaïs, rien ne va plus

Les deux ennemies ne peuvent plus se voir en peinture. Pour la secrétiste, cette dernière doit se mêler de ce qui la regarde et arrêter de mettre son grain de sel dans son couple. "Tu lui parles mal", lui lance l’ancien cœur brisé. Ni une, ni deux, Anaïs essaye d’en venir aux mains. Les habitants les séparent in extremis. Après avoir pesé le pour et le contre, Martika décide d’aller voir Anaïs, afin de mettre les points sur les "i" une bonne fois pour toutes. Mais visiblement, la gagnante de Secret Story n’est pas prête à écouter ce qu’elle a à lui dire. "Ce que tu me dis, ça rentre par ici, ça ressort par-là. Bonne chance pour la suite de l’aventure". Ambiance.

