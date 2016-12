Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Un deuxième bracelet pour Vincent !

Et de deux ! Sacré "cœur brisé de la semaine", Vincent a reçu non pas un, mais deux bracelets. "L'ancien Vincent, enfoiré avec les femmes est derrière moi", confie le jeune homme. Très amoureux de Cécile, il va pouvoir passer la nuit avec lui à l'hôtel. Impatient, il décide de la faire venir à la Villa pour qu'elle rencontre les autres habitants. Une fois arrivée, le beau gosse se met à l'écart pour lui demander si oui ou non elle souhaite passer la soirée avec lui. Forcément, la belle brune accepte sans aucune hésitation. Les choses sérieuses commencent !

2/ Steven "traque" Martika

Martika a compris la situation : Steven est jaloux de la relation d'avecThomas. En plein date, ce dernier ne cesse de la harceler de SMS. Une situation qui rend mal à l'aise le jeune homme venu exprès pour la jolie brune. "L'ambiance est très tendu", lance Thomas qui commence à ne pas apprécier la situation. Bien décidé à montrer à Steven que Martika lui appartient, "Popeye" comme Steven le surnomme, embrasse sa belle sous ses yeux. "Thomas embrasse très bien", avoue Martika aux anges.

3/ Naëlle, trahie par Mélanie

C'est à l'occasion d'un Action ou Vérité entre cœurs brisés que les langues se délient. Naëlle doit annoncer, qui, selon elle est le cœur brisé le moins sincère. "Ma réponse va peut-être vous surprendre, mais je dirais Mélanie". Une réponse qui ne passe pas. La jolie blonde se sent blessée et ne comprend pas la réaction de sa meilleure amie dans le jeu. Rapidement, Graig s'énerve, sans raison aucune et quitte la table.

4/ Graig et Eddy règlent leur compte

Excédé par le jeu Action ou Vérité, Graig quitte brutalement la partie. Eddy décide d'aller le voir afin de voir où le bas blesse. Le prétendant se sent mal à l'aise face aux accusations de Naëlle envers Mélanie. "Franchement j'avoue les questions elle sont relou sérieux", lance Graig à Eddy. Le jeune homme préfère partir, gêné par cet affront. "Tu es qui pour partir de la table comme ça", demande Eddy. Le même soir, les deux jeunes hommes mettent les choses à plat. "La réaction que tu as eu m'a dégoûté de toi. Je pense qu'entre nous, c'est mort", déclare Eddy qui ne concède pas le comportement de son prétendant. Entre eux deux, le débat n'a plus lieu d'être.



5/ Vincent et Cécile : le quatrième rendez-vous

Pour Vincent et Cécile, l'heure est venue d'officialiser leur quatrième rendez-vous. C'est dans un cadre paradisiaque, loin des autres cœurs brisés que les deux tourtereaux se retrouvent. Autour d'un dîner plus que romantique, le séducteur se livre à sa belle et inversement. "Je pense que ça rassure Vincent que je m'ouvre un minimum, donc ça me fait plaisir", confie la jolie brune. Le jeune homme en profite pour relater tout ce qu'il aime chez sa prétendante. "Je suis complètement à l'aise, ça me réussit, ce dîner se passe vraiment à merveille", avoue-t-il. Prochaine étape : un cinquième rendez-vous, plus que décisif pour Vincent.

Naëlle et Lakhdar se retrouvent dans un lieu paradisiaque