1/ Eve craque

L'arrivée de la pétillante Eve dans la Villa des Cœurs Brisés a fait l'effet d'une bombe. Ancienne conquête de Vincent, la jeune femme ne s'attendait pas à un accueil aussi glacial de la part des autres cœurs brisés. Pourtant, sa venue au sein de l'aventure est justifiée : la jolie brune est très jalouse. "Je suis folle, je m'en rends compte, mais je n'arrive pas à le gérer. Je peux faire des scènes pour rien", confie-t-elle à la love coach. Sa jalousie maladive détruit ses relations. Une situation très dure pour ce cœur brisé en mal d'amour. "Ça me fait mal au cœur car je n'ai pas envie d'être cette fille", avoue-t-elle avant de fondre en larmes. Mais la blessure de Eve est plus profonde que ça. La pétillante brune avoue que beaucoup de monde autour d'elle l'a abandonné, à commencer par son père. "Je pense que c'est à partir là que tout a commencé", conclut-elle.

2/ Thomas et Martika, c'est fini

Toutes les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Grande perdante du jeu de la balle, Martika a été questionnée sur ses sentiments amoureux pour Thomas. A la question : "Est-ce que tu te sens vraiment bien avec Thomas", la jeune femme répond "c'est quelqu'un de très gentil, après on apprend encore à se connaître". Et quand on lui demande si elle peut tomber amoureuse de son prétendant, la jeune femme répond cash : "pour le moment, non !". Sentant la distance s'installer doucement entre les deux protagonistes, Nathalie profite d'organiser une séance massage. Le beau gosse doit reconnaître les mains de Martika. Et là encore, c'est un échec cuisant. Les deux amoureux se prennent le bec et ce dernier préfère en rester là. L'italienne veut que son chéri "se réveille". Rapidement, les garçons s'en mêlent. Ils ne comprennent pas la décision de la jeune femme. Thomas quitte la Villa le vague à l'âme.

3/ Naëlle et Lakhdar s'éclipsent

Naëlle et Lakhdar ont remporté une nuit rien que pour eux deux loins des autres. Très amoureux de sa belle, le jeune homme a mis les petits plats dans les grands pour satisfaire sa dulcinée. "Je transforme la vie en rêve, je veux qu'elle ait des étoiles dans les yeux, qu'elle se croie sur un petit nuage", confie-t-il. L'ancien participant de Garde A Vous se confie à la Bachelorette. "Tu es la seule fille que j'ai eue depuis mon ex. Je pense que tu es unique. Et oui je suis en train de tomber amoureux de toi", avoue-t-il avant de lui esquisser un "je t'aime" à l'oreille.

4/ Cécile s'énerve

Ca y est, Cécile s'énerve ! "Je commence un peu à perdre patience avec Eve et Vincent", confie la jolie brune. Rapidement, la jeune femme comprend le jeu de provocation de son prétendant. Il fait tout pour attirer son attention et tester sa jalousie. "Si tu ne réagis pas trop, ça va le lasser", prévient Jazz. Cécile doit s'affirmer si elle ne veut pas perdre son prétendant pour de bon...

5/ Anaïs est en plein doute

Depuis plusieurs jours, Anaïs est distante avec Antho. Une distance involontaire qui n'a pas lieu d'être. La jolie Marseillaise qui doit apprendre à ouvrir son cœur veut avoir une vraie discussion avec son prétendant, car la situation ne peut plus durer. Entre ses doutes sentimentaux et le manque cruel de sa sœur avec qui elle partage tout, c'est les montagnes russes dans le cœur de l'ancienne secrétiste. Elle décide donc d'aller vers son chérie afin de régler ses problèmes une bonne fois pour toutes.