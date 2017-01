Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Lakdhar revoit son ex

Lucie a présenté une vidéo à Lakhdar. Sur ces images, le jeune homme reconnaît son ex, qui l'a trompé par le passé. "Lakhdar, je trouve que notre relation s’est terminée trop tôt. Quand j’ai appris que tu allais dans la Villa, ça m’a fait prendre conscience que tu es encore dans ma tête. Je ne t’ai pas oublié. Je pense que c’est le moment ou jamais de se retrouver. Je ne sais pas où tu en es, si tu as retrouvé l’amour ou pas", déclare son ex. Le jeune homme n’a pas laissé la vidéo se terminer. Bien décidé à aller de l’avant, le prétendant de Naëlle a tiré un trait définitif sur elle. Désormais, il veut se projeter dans le futur avec l’ancienne Bachelorette.

2/ Steven part à la rencontre d'une nouvelle prétendante

Lassé de ses échecs sur le plan sentimental, Steven a rendez-vous avec une nouvelle prétendante. Mais pas question pour lui de se précipiter. Le beau gosse souhaite prendre son temps pour ne pas regretter. "Kelly est une très très jolie fille, souriante et pétillante. Il faut que je lui fasse comprendre que je suis quelqu’un de sérieux", avoue-t-il face à la caméra. Très vite, les deux cœurs brisés se trouvent des points en commun : ils sont tous les deux parents. Vont-ils se revoir ? A suivre...

3/ Jazz, récompensée pour son coaching

En ouvrant sans réserve son cœur à Lucie, Jazz a franchi une étape décisive dans le deuil de son fiancé. Elle obtient donc son bracelet avec beaucoup de mérite. La love coach offre un seconde bracelet à Lakhdar. Ravie des changements opérés par le jeune homme qui a décidé de ne plus se préoccuper du passé et de se projeter avec Naëlle, Lucie lui adresse ses plus sincères félicitations. Sa chérie obtient le troisième bracelet de la semaine pour tous les efforts qu’elle a réalisés. Les deux amoureux sont élus "cœurs brisés de la semaine". Ils vont avoir 24 heures rien que pour eux.

4/ Une nouvelle arrivante dans la Villa des Cœurs Brisés

Un nouveau cœur brisé intègre la Villa. Cette personne, c’est Eve. Une jeune femme que Vincent connaît bien, car il a eu une aventure avec cette dernière. Jazz ne voit pas l’arrivée de la jeune femme d’un bon œil. "Eve je la connais, je ne peux pas la voir en peinture", avoue-t-elle excédée. Cécile a beau se contenir, intérieurement, elle boue. D’après les autres habitants, Eve a pour réputation d'être une séductrice et de piquer les hommes des autres. Comment les autres habitants accueilleront la nouvelle arrivante ?

5/ Eve débarque dans la Villa !

"Je ne la connais pas, elle ne m’a rien fait", avoue Cécile, la jeune femme à peine rentrée dans la Villa. D’emblée, Vincent n’apprécie pas le fait de voir sa prétendante dormir dans la même chambre que son ex. Célibataire depuis 180 jours, Eve a une problématique amoureuse très claire : "Je m’emballe, mais ça ne dure pas". Questionnée de tous les côtés, la jolie brune revient sur sa relation avec Vincent, qui fut "très courte" d’après ses dires. Une fois revenue de sa balade en mer, Jazz annonce la couleur et snobe Eve. Ambiance...