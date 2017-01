Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Smaïl & Eddy partent en date

Le prétendant d'Eddy arrive dans la Villa. Et dès son entrée, le meilleur ami d'Anaïs ne sait plus où se mettre tant il est impressionné par son prétendant. Partis en rendez-vous, le jeune homme attend beaucoup de Smaïl. Il espère que cette soirée romantique sera l'occasion pour eux de concrétiser. Piqué par le jeune homme, il décide de lui proposer de se baigner afin d'admirer son corps "parfait". Cette soirée est aussi l'occasion pour les deux amoureux de mettre les choses à plat. Très timide en amour, Eddy ouvre son cœur à Smaïl, qui semble plutôt réceptif à ce qu'il lui dit. La soirée commence bien.

2/ Tara fait sensation...

Anaïs a très vite sentie que Tara plaisait aux cœurs brisés. C'est la raison pour laquelle elle organise un speed-dating entre elle et les garçons. La jolie brune met rapidement un vent à Steven, qui n'est pas à son goût. Même son de cloche pour Flo, qui avoue être infidèle en amour. C'est au tour de Vincent de rencontrer la pétillante parisienne. Le séducteur né qui sort d'une rupture avec Cécile sort le grand jeu pour la demoiselle qu'il ne connaît que depuis quelques heures. Mais la jeune femme avoue avoir un faible pour Antho. Même si le beau gosse fait tout pour la dissuader de construire quelque chose avec l'ex d'Anaïs, la jeune femme veut tout de même rencontrer Antho. Et le courant passe rapidement entre les deux tourtereaux qui multiplient les blagues et autres allusions romantiques. Elle décide de le revoir ultérieurement. Une nouvelle histoire d'amour pour le Narbonnais ?

3/ Eddy et Smaïl jouent carte sur table

Eddy est piqué par Smaïl. A table, les deux tourtereaux savourent un repas aux chandelles. Mais très vite, Smail refroidit l'ambiance. "J'ai pas prévu de t'embrasser". Aie. Le meilleur ami d'Eddy prend un coup dans son ego. Ce dernier en profite pour le questionner sur ses préférences en matière d'homme. "J'aime pas les poils, j'aime pas les mecs qui sont comme moi, j'aime les mecs un peu fin". Smail décrit trait pour trait Eddy, qui est aux anges. "Je ne veux pas dire que je suis amoureux, mais j'arrive tellement à me projeter avec un mec comme ça, que je pense que c'est lui que je veux". Eddy propose à son date de le faire entrer dans la villa des invités afin de "faire naître le désir".

4/ Eve et Flo s'embrassent

In love de Flo depuis son arrivée dans la Villa, Eve décide de lui avouer ses sentiments. "Tu me plais plus plus !". Ni une, ni deux, la jolie brune profite de cette déclaration pour embrasser le beau gosse. Exit Tony, c'est sur Flo que la jolie brune jette son dévolu. La soirée des habitants s'annoncent donc sous les meilleurs auspices. Libérée de Tony - qui semble avoir trouver chaussure à son pied en flirtant avec Martika - le cœur brisé est libérée d'un poids.

5/ Nathaloche : la reine de la...

La soirée bat son plein dans la Villa. Heureuse de voir son amie Nathalie passer du bon temps avec Kevin, un petit jeune, elle décide de proposer à son prétendant d'embrasser la doyenne. "Kevin, tu sais que Nathaloche, c'est la reine de la... galoche", lui envoie-t-il. Dans l'euphorie, ce dernier s'exécute et embrasse la jolie brune à plusieurs reprises... Muy caliente !