Par Ruben VANYPER

1/ Eve quitte la villa

Eve est rentrée dans la Villa des Cœurs Brisés avec une problématique particulière. Elle n'arrive pas à faire le deuil de son ancienne relation amoureuse. C'est la raison pour laquelle elle décide de quitter l'aventure. "Je ne vais pas laisser filer l'amour, je vais essayer de le reconquérir. Je ne veux qu'une seule personne et elle se trouve à Paris et non pas en République dominicaine", confesse-elle aux autres. Surpris, Flo avoue ne souhaiter que le bonheur de la jolie brune. L'aventure s'arrête donc pour Eve, qui rejoint la Capitale pour reconquérir celui qu'elle aime toujours.

2/ Nathalie rencontre deux nouveaux prétendants

Lucie convie deux prétendants différents : un de l'âge de Nathalie et un autre beaucoup plus jeune. Les deux hommes ont une seule mission : convaincre la jolie brune de repartir avec eux. L'ex de Vivian a d'abord la surprise de retrouver Kevin, qu'elle avait apprivoisé quelques jours auparavant. Philippe arrive quelques minutes après son premier date. En vrais coqs, les deux hommes ne cessent de se questionner entre eux pour savoir lequel des deux mérite Nathalie. Philippe est prêt à offrir à Nathalie "une vie de femme". "On va sortir en week-end, on va construire quelque chose", avoue ce dernier. Nathalie semble piquée par le deuxième prétendant, car il a la même philosophie de vie qu'elle. "J'ai la tentation d'un côté et l'homme mature séducteur qui me comprend d'un autre", avoue Nathalie qui ne sait plus où donner de la tête. C'est le "petit jeune" qui décide de laisser sa place à Philippe. Ils décident de se revoir lors d'un prochain rendez-vous.

3/ Antho est récompensé pour ses efforts

Grâce aux exercices de Lucie, Antho a réussi à se faire confiance. Traumatisé par la séparation de ses parents, le jeune homme s'est rendu compte que ses relations amoureuses sont le reflet du modèle de ses parents. Mais les exercices de Lucie ont permis au jeune homme de se libérer et de prendre un nouveau départ avec Tara. Il obtient donc un bracelet pour son courage.

4/ Smaïl débarque dans la villa

Après lui avoir demandé par SMS d'intégrer la Villa des Cœurs Brisés, Smaïl arrive en fanfare. Il profite d'être seul dans la villa des amis pour revenir sur les dires d'Eddy. "Quand je n'ai pas le coup de cœur je n'arrive pas à être fidèle", avait annoncé le meilleur ami d'Anaïs à son prétendant qui demande à Smaïl de lui apprendre à être amoureux. Ce dernier lui explique que tomber amoureux ne s'apprend pas. Les deux hommes misent sur cette aventure pour se découvrir et aller plus loin dans leur relation...

5/ Orlando prépare une surprise à Jazz

L'anniversaire de Jazz approche à grand pas. C'est la raison pour laquelle Orlando a pensé à lui demander sa main. Aidé d'Anaîs, il souhaite lui acheter une bague. "Le mariage, c'est un rêve et j'aime Jazz, je veux l'épouser", déclare-t-il. La Marseillaise propose au jeune homme de l'emmener trouver une bague quand les autres cœurs brisés iront à la plage. Comment réagira Jazz quand son prétendant lui demandera sa main ? A suivre...