Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Après plusieurs jours de relation, Vincent t’a demandé de quitter la Villa des Cœurs Brisés. T’attendais-tu à cette rupture ?

Je ne m’y attendais pas du tout. J’étais dans l’optique d’une conversation mais absolument pas qu’il me demande de partir. Avec Vincent, je ne pensais pas aller droit dans le mur et visiblement c’est ce qu’il s’est passé. Mon ego en a pris un coup, mais je n’étais pas amoureuse. Ce qu’il faut savoir c’est que dans cette aventure, toutes les émotions sont démultipliées. J’étais simplement frustrée de partir.

Malgré cet échec, comment as-tu vécu cette aventure ?



C’est une expérience que je ne regrette absolument pas. Je ne retiens que du positif malgré la fin de l’aventure. Je suis contente d’avoir vécu cette expérience.



Le coup de cœur de Vincent était-il réciproque au départ ?

Je n’ai pas eu le coup de foudre mais j’ai été surprise de l’engouement qu’il y a eu autour de mon arrivée. Vincent n’est pas mon style d’homme même si je ne crache pas dessus. Je préfère les blonds aux yeux bleus. Antho a été mon coup de cœur physique de l’aventure mais on ne s’est pas beaucoup parlé.

"Je n’avais pas envie de me forcer pour faire le buzz"

Vincent a une réputation de séducteur. As-tu été gênée par sa personnalité pour te lancer dans cette relation ?



Je suis quelqu’un qui n’a pas confiance en les hommes et ça m’a vraiment braqué le fait qu’il soit un séducteur. Je n’ai pas réussi à me débloquer à cause de son passé.

Si ton intégration dans la Villa des Cœurs Brisés s’est bien passée, les autres habitants t’ont très vite reproché ta timidité et ta réserve. Est-ce vraiment ton caractère ?



A partir du moment où j’ai intégré la villa, j’ai été face à un groupe fermé. J’ai vu des côtés que je n’ai pas aimé de Vincent : plutôt macho, très susceptible et qui s’énerve vite. Il cherche les problèmes dans un couple. Et je refusais de rentrer dans son jeu. Je n’avais pas envie de m’afficher à la télévision. Plus il me disait d’arrêter d’être sur ma réserve, plus je me braquais. Je n’avais pas envie de me forcer.

Est-ce que cette aventure et cette rupture t’ont ouvert les yeux sur ta vie sentimentale ?



Je connais ma problématique amoureuse depuis longtemps déjà. Je n’ai pas du tout confiance en moi et surtout en les hommes. C’est à cause de beaucoup de choses que je suis devenue comme ça aujourd’hui.

"Ce n’est pas un garçon qui me correspond"

As-tu revu Vincent après la fin des tournages ?

On s’est revu une seule fois à Paris pour mettre les choses au clair. Il n’a pas changé, il est vraiment resté le même. Ce n’est pas un garçon qui me correspond. Il n’est pas prêt à changer et à devenir fidèle.

Côté cœur, es-tu célibataire aujourd’hui ?

Je suis toujours célibataire et j’ai toujours la même problématique (rires). Je n’ai vraiment pas confiance en moi, j’ai toujours peur que les hommes aient des pensées mal placées ou bien qu’ils se fichent de moi.

As-tu d’autres projets télévisuels ?



Pourquoi pas continuer dans d’autres émissions de téléréalité mais dans d’autres registres comme les jeux d’aventures. Je suis très joueuse, curieuse et sportive. Koh-Lanta serait le top, j’ai regardé toutes les saisons depuis que je suis enfant.

