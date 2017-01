Par Audrey Lavat | Ecrit pour NT1 |

Le grand jour est enfin arrivé, les deux tourtereaux peuvent enfin s’envoler… : Jazz et Orlando quittent définitivement la Villa après la superbe demande en fiançailles de ce dernier. Pourtant arrivée avec une problématique compliquée (et c’est peu dire…), Jazz a pour grand mérite d’être l’élue numéro un dans le cœur et le coaching de Lucie. Retour sur son parcours en quelques points...

L’abandon : ennemi numéro 1 de Jazz

Jazz ne se connaissait pas, ou peu. Persuadée d’être arrivée avec comme problématique « je suis jalouse maladive », la love-coach Lucie lui a fait prendre conscience qu’il en était tout autre chose. En effet, suite à une perte brutale et des déceptions à répétitions, Jazz n’avait pas peur de perdre sa moitié, mais bien d’être abandonnée…

Le déclic de Jazz

Cette prise de conscience fût pour elle l’élément déclencheur et, depuis, Jazz n’a cessé d’évoluer sous les yeux émerveillés de Lucie ! Le fameux lâcher de ballons a d’ailleurs marqué les deux femmes et notamment Lucie qui décrit ce moment comme « le plus beau de sa carrière ». Bravo Jazz !

L’arrivée d’Orlando… et leur départ main dans la main

L’occasion pour notre sulfureuse brune de faire entrer dans la Villa celui qui la fera aussi sortir par la grande et plus jolie porte : Orlando. Un homme au grand cœur dont elle ne cessait de penser depuis son arrivée, mais avec qui elle n’osait franchir le pas… Grâce au coaching de Lucie, Jazz a réussi à dire « oui » à son prince charmant et ce sans sourciller !

Quel sera le prochain couple à partir de la Villa main dans la main ?



RDV à 19h15 sur NT1 !