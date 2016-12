Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Souvenez-vous. Dans la dernière saison du Bachelor, gentleman célibataire, Mélanie s'est éprise de Marco, un beau businessman trentenaire en quête d'amour. Malheureusement pour elle, ce dernier est reparti dans les bras de Linda. Toujours célibataire, la jolie blonde essaye de trouver sa moitié dans la Villa des Cœurs Brisés. Pour l'encourager dans ses recherches, le beau gosse lui a laissé un message plein de tendresse. "Je tenais à te dire que tu étais une de mes préférées, tu le sais mais je n'arrivais pas à saisir la vraie Mélanie", déclare Marco. Mais ce n'est pas tout ! Connaissant le tempérament électrique de la jolie blonde, le bel Italien a tenu à lui donner un conseil. "Je te conseille pour la prochaine fois de rester zen. Respire Mélanie, respire, respire, respire. Nous on aime les filles vraies et douces. Tu verras que tout ira bien et que tu trouveras l'amour de ta vie. Bonne chance", a-t-il conclu. Sur le plateau du Débrief, Mélanie s'est montrée émue. "Marco restera ma plus belle aventure", a-t-elle avoué à Christophe Beaugrand et Elsa Fayer.

Mélanie, une Bachelorette pas comme les autres...

S'il y a bien une prétendante qui a marqué les esprits dans la dernière saison du Bachelor, gentleman célibataire, c'est sans hésiter Mélanie. Cette Parisienne de 22 ans à l'époque, et extravertie s'est présentée à Marco... en robe de mariée. Un geste qui a fait mouche aux yeux du principal intéressé qui n'avait pas caché ses craintes. Les Bachelorettes n'ont pas non plus été tendres envers elle, se moquant généreusement de sa tenue. "Il ne t'a pas demandée en mariage chérie, calme-toi", lui avait lancé Naëlle. Invitée sur le plateau du Débrief, la prétendante de Lakhdara avoué aux animateurs que Mélanie ne s'est pas faite que des copines dans le programme.

