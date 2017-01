Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Anaïs et Antho, la mise au point

"Je réfléchis beaucoup", déclare Anaïs à Antho. "Je me demande même si on n'est pas allés trop vite", enchaîne-t-elle. Le cœur brisé se rend compte qu'elle n'est pas encore prête à se mettre en couple. La jeune femme angoisse et pense à l'après Villa. "Je sais que t'es un mec en or, que tu peux m'apporter plein de choses", lui avoue-t-elle. "Je bloque et je sais que c'est moi le problème", enchaîne-t-elle détruite. "Lui ne mérite pas quelqu'un comme moi, qui va lui faire souffrir, qui va lui mentir", finit-elle, les larmes aux yeux. Compréhensif, Antho veut tout faire pour que ça marche entre eux. Pour cela, il est prêt à "appuyer sur la pédale de frein". "Qu'on soit ensemble ou pas ensemble, j'ai envie que l'on s'apprécie tous les jours", lui avoue-il. Pour elle, tout est une histoire de caractère. "J'ai le dessus sur lui, et ça ne peut pas aller", finit-t-elle par avouer à son meilleur ami Eddy.

2/ Manon, la sœur d'Anaïs arrive à la rescousse

Anaïs a besoin de sa sœur. Elle l'a d'ailleurs avoué à plusieurs reprises ces derniers jours. Peinée par ses problèmes de cœur, son autre "moitié" fait irruption dans la Villa. A peine a-t-elle franchi le pas de la porte, que déjà, la jolie brune lui saute dessus. Après ces retrouvailles, l'ancienne gagnante de Secret Story se confie à sa petite sœur Manon. "Avec Antho, on se cherchait, on a pris notre temps. C'est quelqu'un de très, trop gentil. Et hier je lui ai dit que j'avais clairement envie de réfléchir. Tu es là, tu vas pouvoir m'aider" confie-t-elle. Elle sait que l'avis d'un membre de sa famille prime sur le reste. Elle seule est en mesure de l'aider à grandir et prendre une décision.

3/ Vincent et Cécile : du rififi au paradis ?

Depuis le début de leur idylle, les deux amoureux ne se montrent pas leurs sentiments. Par fierté ou par timidité, la jolie brune peine à trouver les mots juste pour rassurer Vincent, ce qui a le don d'agacer ce dernier. Il décide donc de prendre les devants et d'emmener sa belle pour une journée romantique en plongée sous-marine. Mais là encore, Vincent reproche à Cécile d'être "de son côté". Vincent préfère jouer carte sur table. "Si tu es trop dans la retenue, moi je vais m'ennuyer et ça ne va pas le faire", avoue-t-il. Malgré les reproches, Cécile reste positive. Elle en est convaincue, ça ne peut que s'améliorer entre eux deux dans les prochains jours.

4/ Antho veut des explications

Visiblement affecté par la décision d'Anaïs de s'éloigner pour mieux se retrouver, ce dernier décide d'avoir une vraie discussion avec la Marseillaise. Il finit par lui avouer qu'il est énervé par la situation. "Je pense qu'il y a un manque de vérité dans ce que tu m'as dit. Tu t'empêches de vivre quelque chose avec moi car tu as peur de souffrir, mais à un moment donné, il faut que tu penses à toi", lui avoue-t-il. "Je pense qu'il y a un juste milieu entre être en couple et complice". Anaïs est vexée qu'Antho la fasse passer pour une fille malhonnête. Elle s'emporte et quitte violemment la conversation, qui, pour elle, n'a pas lieu d'être. "Il n'y a que des victimes ici", balance la jeune femme devant tout le monde avant de s'éloigner avec sa sœur.

5/ Vincent est en plein doute

En revenant de sa sortie en mer, Vincent et Cécile se confient sur leur relation chacun de leurs côtés. La jolie brune se sent bloquée par Vincent à chaque fois qu'il lui fait un reproche. Elle se sent naturelle, "mais sur la retenue". Vincent aime les femmes caractérielles et la prétendante est tout l'inverse. Mais cette situation ne semble pas l'affoler plus que ça... A suivre !