Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

1/ Martika, Anaïs, Jazz s’écharpent

Entre Martika et Anaïs, le torchon brûle ! Vexée que l’ancienne cœur brisé soit partie en date avec tous les prétendants dont Antho, la tornade Marseillaise décide de régler ses comptes devant tout le monde avec elle. Une conversation houleuse qui laisse peu de place à la discussions. "Je préfère te prévenir, tu vas te détendre la pantoufle très vite", s’énerve Anaïs. Quant à Jazz, le ton monte aussi très rapidement et la jeune femme laisse éclater sa colère. "Ça sent les embrouilles" pour Nathalie. Les deux femmes sont à deux doigts d’en venir aux mains. La suite de l’aventure s’annonce donc… musclée.

2/ Double date pour Eddy et Vincent

Intimidé par son prétendant, Eddy a décidé de revoir Graig. "Je suis dans de bonnes vibes", affirme Eddy avant son rendez-vous. Quant à Vincent, ce dernier avoue être pressé de revoir Cécile. Visiblement, le courant passe bien entre les quatre amis. Après quelques minutes de discussions, les deux couples s’éloignent afin de discuter. "Ce soir, j’ai envie d’être moi-même. J’ai envie qu’il m’accepte comme je suis", confie le secrétiste. La soirée s'annonce donc féerique.

3/ Lakhdar sort de ses gonds

Affecté par le "faux rendez-vous" des filles qui, en réalité, se sont planquées dans la maison des amis, Lakhdar s’énerve. Il est suivi de près par Antho qui s’énerve devant sa copine. Pour Anaïs, pas question de regretter ce qu’il s’est passé. Lakhdar se sent trahi par Naëlle. "Je commence à me livrer à elle, et elle me met un couteau dans le dos. Je vrille dans mon crâne". La Bachelorette aurait-elle des regrets ? Peinée par la réaction de son prétendant, elle décide de jouer cartes sur table et lui avoue la supercherie. Un baiser et hop, tout est pardonné !

4/ Graig et Eddy : le début d’une romance ?

Entre les deux cœurs brisés, le courant passe plutôt bien. Ils décident de danser la bachata pour conclure ce date en beauté. Et les talents de danseurs de Graig ont de quoi impressionner le meilleur ami d’Anaïs qui en redemande. Charmé, il décide de revoir son prétendant le lendemain. "Je suis fier de moi", confie Eddy des étoiles plein les yeux. Le début d’une romance ?

5/ Anaïs avoue le pot aux roses

"On a voulu vous faire croire qu’on était en date, mais ce n’est pas vrai, c’était simplement pour rigoler", avoue Anaïs. Une supercherie qu’Antho a en travers de la gorge. Il décide de mettre carte sur table avec les autres filles. "Jamais je me suis permis de mal vous parler. Tant qu’Anaïs ne s’excuse pas, tu ne me parles plus. Et arrêtez s’il vous plaît de faire des jeux". La conversation n’a plus lieu d’être entre les deux amoureux, qui par souci de fierté, préfère s'ignorer pour de bon… Ambiance.

Steven, transformé après son coaching